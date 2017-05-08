Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мари Тсони
Mary Tsoni
Киноафиша
Персоны
Мари Тсони
Мари Тсони
Mary Tsoni
Дата рождения
25 июня 1987
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
8 мая 2017
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Клык
(2009)
Фильмография Мари Тсони
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Клык
Kynodontas / Dogtooth
драма
2009, Греция
Смотреть трейлер
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667