Персоны
Памела Адлон
Награды
Награды и номинации Памелы Адлон
Pamela Adlon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Памелы Адлон
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
