Награды

Награды и номинации Памелы Адлон

Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
