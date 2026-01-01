Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Федоров
Aleksandr Fedorov
Александр Федоров
Александр Федоров
Aleksandr Fedorov
Дата рождения
18 мая 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Астрахань, Россия
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Маски
(2024)
5.7
Ветер «Надежды»
(1978)
Фильмография Александр Федоров
7.7
Маски
детектив, триллер
2024, Россия
5.7
Ветер «Надежды»
Veter 'Nadezhdy'
боевик
1978, СССР
