Александр Пашковский

«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше

«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец

Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины

«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»

Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости