О персоне
Фильмография
Александр Пашковский
Aleksandr Pashkovsky
Киноафиша
Персоны
Александр Пашковский
Александр Пашковский
Aleksandr Pashkovsky
Дата рождения
23 июля 1964
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
16 февраля 2011
Место рождения
Самтредиа, Грузия
Популярные фильмы
5.9
Тайны любви
(2009)
Фильмография Александр Пашковский
5.9
Тайны любви
Tayny lyubvi
документальный
2009, Россия
Смотреть трейлер
