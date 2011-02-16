Aleksandr Pashkovsky

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
23 July 1964
Age
46 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
16 February 2011
5.9
Tayny lyubvi
(2009)
Filmography
5.9
Documentary
2009, Russia
