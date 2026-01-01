Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Метаксия Симонян
Metaksia Simonyan
Персоны
Персоны
Метаксия Симонян
Метаксия Симонян
Metaksia Simonyan
Дата рождения
21 февраля 1926
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
11 августа 1987
Место рождения
Ашхабад, Туркменистан
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Звезда надежды
(1978)
0.0
Мир в зеркальце
(1979)
Фильмография Метаксия Симонян
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
1979
1978
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
Мир в зеркальце
мелодрама
1979, СССР
6.6
Звезда надежды
Huso astgh
исторический, военный, драма
1978, СССР
