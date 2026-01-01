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Маргарет Ирвинг Margaret Irving
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Маргарет Ирвинг

Margaret Irving

Дата рождения
18 января 1898
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
4 марта 1988
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Сан-Франциско 7.6
Сан-Франциско (1936)

Фильмография Маргарет Ирвинг

Жанр
Год
Сан-Франциско 7.6
Сан-Франциско San Francisco
приключения, драма, мелодрама, мюзикл 1936, США
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