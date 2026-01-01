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Фильмография
Маргарет Ирвинг
Margaret Irving
Киноафиша
Персоны
Маргарет Ирвинг
Маргарет Ирвинг
Margaret Irving
Дата рождения
18 января 1898
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
4 марта 1988
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Сан-Франциско
(1936)
Фильмография Маргарет Ирвинг
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Год
Все
1936
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.6
Сан-Франциско
San Francisco
приключения, драма, мелодрама, мюзикл
1936, США
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