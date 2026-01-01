Оповещения от Киноафиши
Мария Хайсканен
Maria Heiskanen
Мария Хайсканен
Мария Хайсканен
Maria Heiskanen
Дата рождения
21 августа 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Куопио, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Незабываемые моменты
(2008)
6.6
Мужская работа
(2007)
6.5
Огни городской окраины
(2006)
Фильмография Мария Хайсканен
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2012
2008
2007
2006
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.3
Репутация мертвого человека
Dom över död man
драма
2012, Швеция / Норвегия
7.4
Незабываемые моменты
Maria Larssons eviga ögonblick
драма
2008, Дания / Финляндия / Норвегия / Швеция / Германия
6.6
Мужская работа
Miehen työ
драма
2007, Финляндия
6.5
Огни городской окраины
Laitakaupungin valot
драма
2006, Финляндия / Германия / Франция
