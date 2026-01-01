Оповещения от Киноафиши
Мария Хайсканен

Maria Heiskanen

Дата рождения
21 августа 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Куопио, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Незабываемые моменты 7.4
Незабываемые моменты (2008)
Мужская работа 6.6
Мужская работа (2007)
Огни городской окраины 6.5
Огни городской окраины (2006)

Фильмография Мария Хайсканен

Жанр
Год
Репутация мертвого человека 6.3
Репутация мертвого человека Dom över död man
драма 2012, Швеция / Норвегия
Незабываемые моменты 7.4
Незабываемые моменты Maria Larssons eviga ögonblick
драма 2008, Дания / Финляндия / Норвегия / Швеция / Германия
Мужская работа 6.6
Мужская работа Miehen työ
драма 2007, Финляндия
Огни городской окраины 6.5
Огни городской окраины Laitakaupungin valot
драма 2006, Финляндия / Германия / Франция
