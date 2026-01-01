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Фильмография
Эмиль Дженсен
Emil Jensen
Киноафиша
Персоны
Эмиль Дженсен
Эмиль Дженсен
Emil Jensen
Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Незабываемые моменты
(2008)
Фильмография Эмиль Дженсен
7.4
Незабываемые моменты
Maria Larssons eviga ögonblick
драма
2008, Дания / Финляндия / Норвегия / Швеция / Германия
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