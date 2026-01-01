Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марк Бишофф
Marc Bischoff
Киноафиша
Персоны
Марк Бишофф
Марк Бишофф
Marc Bischoff
Дата рождения
1 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Таксидермия
(2006)
6.2
Настройщик землетрясений
(2005)
3.5
Ночная красавица
(2013)
Фильмография Марк Бишофф
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Мистика
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2013
2006
2005
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
3.5
Ночная красавица
The Forbidden Girl
фэнтези, ужасы, мистика
2013, Германия
6.9
Таксидермия
Taxidermia
ужасы, драма, комедия
2006, Австрия / Венгрия / Франция
Смотреть трейлер
6.2
Настройщик землетрясений
The Piano Tuner of Earthquakes
фэнтези, драма, мелодрама, детектив
2005, Германия / Великобритания / Франция
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667