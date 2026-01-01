Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Адель Станчель
Adél Stanczel
Адель Станчель
Адель Станчель
Adél Stanczel
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Таксидермия
(2006)
Фильмография Адель Станчель
Жанр
Все
Драма
Комедия
Ужасы
Год
Все
2006
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.9
Таксидермия
Taxidermia
ужасы, драма, комедия
2006, Австрия / Венгрия / Франция
Смотреть трейлер
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667