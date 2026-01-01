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Фильмография
Маргарет Ливингстон
Margaret Livingston
Киноафиша
Персоны
Маргарет Ливингстон
Маргарет Ливингстон
Margaret Livingston
Дата рождения
25 ноября 1895
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
13 декабря 1984
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Восход солнца
(1927)
0.0
Больше, чем корона
(1925)
Фильмография Маргарет Ливингстон
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
1927
1925
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.9
Восход солнца
Sunrise: A Song of Two Humans
мелодрама, криминал, драма
1927, США
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Больше, чем корона
Greater Than a Crown
драма, мелодрама
1925, США
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