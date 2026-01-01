Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Опасные отношения» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Больше, чем корона
Киноафиша Фильмы Больше, чем корона

Больше, чем корона

, 1925
Greater Than a Crown
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Больше, чем корона

О фильме

Том Конвей, богатый американец из Йонкерса, спасает девушку от нападавших в Лондоне и, с помощью своего друга, Тайгера Багга, находит ей ночлег у Молли Монтроуз, их подруги-актрисы. На следующий день Молли обнаруживает, что пропали и её драгоценности, и девушка, и Том предполагает, что в краже замешана странная девушка, назвавшаяся Изабель Фрэнсис. Позже Том узнаёт, что Изабель — принцесса Ливидии, сбежавшая из страны, чтобы не выходить замуж за короля Данило (который тоже сбежал и находится в Лондоне, ухаживая за Молли Монтроуз). Данило и Изабель похищают агенты Ливидии и увозят домой, чтобы насильно поженить их. Том и Молли следуют за ними, и Том предотвращает свадьбу.

В ролях

Эдмунд Лоу
Долорес Костелло
Маргарет Ливингстон
Пол Панцер
Тони Мерло
Роберт Кляйн
Режиссер Рой Уильям Нилл
Сценарист Victor Bridges, Wyndham Gittens
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1925
Премьера в мире 12 июля 1925
Дата выхода
12 июля 1925 США NR
Производство Fox Film Corporation
Другие названия
Greater Than a Crown, Le plus beau diadème, Pela Pátria, 王冠より偉大なり

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Грузовички
Грузовички
2026, Россия, анимация
Литвяк
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Отец
Отец
2026, Россия, драма, военный
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Что покупают в «Светофоре» те, кто там работает: вот список от сотрудников – берите смело, качество не страдает
«Дикая, злая территория»: Абхазию российские туристы назвали «красивым адом» — в Сухум больше ни ногой
Знака «Обгон запрещен» нет, но за обгон оштрафуют все равно: эта частая ловушка для водителей оставит вас без прав
«Думала чмо, а он мачо»: как смешной опер Вася Рогов разбивал сердца иностранкам
Теперь «Пацаны» — не самый крутой супергеройский сериал: 9.6 балла на IMDb — такого успеха у Marvel не было никогда
На майских пересмотрела «Семнадцать мгновений весны» и только сейчас заметила, как зовут Штирлица полностью
Кинг сказал «замечательно» — и новый мини-сериал Netflix тут же взлетел в топ-5 самых популярных: в США уже все на него подсели
«Я же блокадный ребенок»: этот фильм Илья Резник посмотрел 7 раз только в год премьеры (и останавливаться не планирует)
Этот военный фильм из России «понравился всем»: «смотрится на одном дыхании» – 9 Мая его покажут на НТВ, не пропустите
9 Мая миллионы людей задаются вопросом: почему в военном кино всегда едят тушёнку? Эксперт РОСБИОТЕХ знает ответ
Обман был в каждом выпуске «Пока все дома»: зрители 30 лет не замечали эту хитрость
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше