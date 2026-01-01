Том Конвей, богатый американец из Йонкерса, спасает девушку от нападавших в Лондоне и, с помощью своего друга, Тайгера Багга, находит ей ночлег у Молли Монтроуз, их подруги-актрисы. На следующий день Молли обнаруживает, что пропали и её драгоценности, и девушка, и Том предполагает, что в краже замешана странная девушка, назвавшаяся Изабель Фрэнсис. Позже Том узнаёт, что Изабель — принцесса Ливидии, сбежавшая из страны, чтобы не выходить замуж за короля Данило (который тоже сбежал и находится в Лондоне, ухаживая за Молли Монтроуз). Данило и Изабель похищают агенты Ливидии и увозят домой, чтобы насильно поженить их. Том и Молли следуют за ними, и Том предотвращает свадьбу.

