О персоне
Фильмография
Альберто Эстрелла
Alberto Estrella
Персоны
Персоны
Альберто Эстрелла
Альберто Эстрелла
Alberto Estrella
Дата рождения
23 сентября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Мехико, Мексика
Популярные фильмы
6.8
Красные сумерки (Ограбление)
(2008)
6.6
Почти Рай
(2024)
6.3
Звонок ангелу
(2008)
Фильмография Альберто Эстрелла
Дар любви
драма
2025, Мексика
6.6
Почти Рай
Casi el Paraíso
комедия, драма
2024, Италия / Мексика
Смотреть трейлер
6.8
Красные сумерки (Ограбление)
Crepúsculo rojo (El despojo)
боевик, криминал, драма
2008, Мексика
6.3
Звонок ангелу
Llamando a un Ángel / De angeles, flores y fuentes
комедия, мелодрама
2008, Мексика
Смотреть трейлер
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов
В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы
Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»
«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ
Добронравов плакал, сокрушался, но все равно оставил друзей без работы: подлинная история закрытия шоу «6 кадров»
Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется
Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами
Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»
