Постер фильма Почти Рай
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.4
2 постера
Киноафиша Фильмы Почти Рай

Почти Рай

Casi el Paraíso 18+
Почти Рай - trailer
Почти Рай  trailer
Страна Италия / Мексика
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 ноября 2024
Премьера в мире 17 января 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Гватемала
12 сентября 2024 Гондурас
12 сентября 2024 Мексика B-15
Сборы в мире $2 292 472
Производство Film Tank, Interlinea Films, Cinépolis Distribución
Другие названия
Casi el Paraíso, Almost Paradise, Quite Like Paradise, Quase o Paraíso, Sanki Cennet, Практически рай
Режиссер
Edgar San Juan
В ролях
Андреа Архангели
Эсмеральда Пиментел
Кароль Севилья
Мигель Родарте
Маурицио Ломбарди
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Сейчас фильм не показывают в кино

Отзывы о фильме

Почти Рай - trailer
Почти Рай Trailer
Кадры из фильма
