Почти Рай
Casi el Paraíso
18+
Страна
Италия / Мексика
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
15 ноября 2024
Премьера в мире
17 января 2024
Дата выхода
|12 сентября 2024
|Гватемала
|
|
|12 сентября 2024
|Гондурас
|
|
|12 сентября 2024
|Мексика
|
|B-15
Сборы в мире
$2 292 472
Производство
Film Tank, Interlinea Films, Cinépolis Distribución
Другие названия
Casi el Paraíso, Almost Paradise, Quite Like Paradise, Quase o Paraíso, Sanki Cennet, Практически рай