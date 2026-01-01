Оповещения от Киноафиши
Мартин Нахалка
Martin Nahálka
Мартин Нахалка
Мартин Нахалка
Martin Nahálka
Дата рождения
19 мая 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Мики
(2024)
5.9
Тобрук
(2008)
Фильмография Мартин Нахалка
7.5
Мики
Miki
триллер
2024, Чехия / Словакия
Смотреть трейлер
5.9
Тобрук
Tobruk
военный, исторический
2008, Чехия / Словакия
