Мариан Лабуда
Marián Labuda
Мариан Лабуда
Marián Labuda
Дата рождения
27 февраля 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Братислава, Чехословакия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Спящий аккаунт
(2024)
Фильмография Мариан Лабуда
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2024
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.3
Спящий аккаунт
Spiaci ucet
драма
2024, Словакия
