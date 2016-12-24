Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Принцесса Диана готовится к свадьбе с принцем Филиппом, которого знает с детства, но почти не общалась с ним. Отец уверен: Филипп станет для неё надёжным супругом, но сама Диана сомневается в его чувствах. Накануне приезда Филиппа Диана встречает на ярмарке таинственного волшебника, который даёт ей зелье, чтобы узнать будущее. Вернувшись в замок, она обнаруживает, что её лицо изуродовано огромным носом. В отчаянии Диана переодевается простой девушкой и уходит из замка на поиски волшебника. В пути она попадает во дворец короля Людовита, его дочери Адели и необычной бабушки-королевы, надеясь вернуть прежний облик.