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5.5
Киноафиша Фильмы Волшебный нос
5.5

Волшебный нос

, 2016
Zázracný nos
Словакия, Чехия / комедия, семейный, фэнтези / 18+
5.5

О фильме

Принцесса Диана готовится к свадьбе с принцем Филиппом, которого знает с детства, но почти не общалась с ним. Отец уверен: Филипп станет для неё надёжным супругом, но сама Диана сомневается в его чувствах. Накануне приезда Филиппа Диана встречает на ярмарке таинственного волшебника, который даёт ей зелье, чтобы узнать будущее. Вернувшись в замок, она обнаруживает, что её лицо изуродовано огромным носом. В отчаянии Диана переодевается простой девушкой и уходит из замка на поиски волшебника. В пути она попадает во дворец короля Людовита, его дочери Адели и необычной бабушки-королевы, надеясь вернуть прежний облик.

В ролях

Kristína Kanátová
princess Diana
Vladislav Plevcík
Tomás
Anna Javorková
Nanny
Ivan Romancík
Magician
Дэниел Фишер
servant Ján
Mária Breinerová
Adrian Jastraban
Ива Янжурова
Queen mother
Miro Noga
king Ludovít
Олдрич Навратил
Михал Кубовчик
Мариан Лабуда
Режиссер Stanislav Párnicky
Сценарист Zuzana Kolmosová
Композитор Rastislav Dubovsky
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Словакия / Чехия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 декабря 2016

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство Filmpark
Другие названия
Zázracný nos, Az elvarázsolt orr

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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