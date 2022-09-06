Пошел на хитрость: почему Трофимова не хотели видеть в роли Ришелье из «Трех Мушкетеров»
Создатели фильма видели совсем другого артиста в этой роли.
Александр Трофимов наиболее известен зрителям по роли коварного кардинала Ришелье из экранизации романа Александра Дюма. При этом, как оказалось, изначально роль предназначалась совершенно для другого актера.
Дело в том, что к началу съемок Трофимову было всего 26 лет. Он должен был появиться в «Мушкетерах», но в эпизодической роли Джона Фелтона. Но на одной из репетиций он решил помочь своему другу Борису Клюеву и изображал как раз Ришелье. Режиссер же, увидев его, так впечатлился импровизацией молодого артиста, что сразу отдал роль ему, хотя изначально представлял себе все совершенно иначе.
В итоге появление Трофимова в фильме стало самым удачным опытом в его кинокарьере. После этого зрители могли увидеть актера еще в нескольких проектах, самым последним из которых стал фильм «На дне» в 2014 году. Все свои силы, несмотря на успех, он отдал театральной сцене и несколько десятилетий служит в «Таганке».