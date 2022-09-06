Пошел на хитрость: почему Трофимова не хотели видеть в роли Ришелье из «Трех Мушкетеров»

Александр Трофимов наиболее известен зрителям по роли коварного кардинала Ришелье из экранизации романа Александра Дюма. При этом, как оказалось, изначально роль предназначалась совершенно для другого актера.

Дело в том, что к началу съемок Трофимову было всего 26 лет. Он должен был появиться в «Мушкетерах», но в эпизодической роли Джона Фелтона. Но на одной из репетиций он решил помочь своему другу Борису Клюеву и изображал как раз Ришелье. Режиссер же, увидев его, так впечатлился импровизацией молодого артиста, что сразу отдал роль ему, хотя изначально представлял себе все совершенно иначе.

В итоге появление Трофимова в фильме стало самым удачным опытом в его кинокарьере. После этого зрители могли увидеть актера еще в нескольких проектах, самым последним из которых стал фильм «На дне» в 2014 году. Все свои силы, несмотря на успех, он отдал театральной сцене и несколько десятилетий служит в «Таганке».