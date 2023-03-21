Не вписался в коллектив: за что «кардинал Ришелье» попал в немилость к Боярскому

Карьера Александра Трофимова в кино началась сразу с культовой ленты. Актер блестяще воплотил кардинала Ришелье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и покорил зрителей. А вот произвести впечатление на партнеров по съемочной площадке ему так и не удалось.

Причина оказалась банальной. Трофимов не влился в коллектив из-за своего возраста. На момент работы над картиной знаменитости было всего 26 лет, а исполнителям главных ролей — уже за 30. Лишь Михаилу Боярскому было 29, но и с ним отношения не сложились.

Вместе со Смеховым, Смирнитским и Старыгиным исполнитель хита «Зеленоглазое такси» любил проводить свободное от работы время за распитием горячительных напитков. Звезды экрана закатывали громкие вечеринки, на которых Трофимов не появлялся. Актер не смог вписаться в шумную компанию, о чем, впрочем, вряд ли пожалел.