Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Седой и худой: советский кардинал Ришелье уже не тот, что прежде

Седой и худой: советский кардинал Ришелье уже не тот, что прежде

5 августа 2023 20:00
Седой и худой: советский кардинал Ришелье уже не тот, что прежде

Знаменитый артист этой весной отметил 71-летие.

Коварный и хладнокровный кардинал Ришелье стал главной ролью в карьере Александра Трофимова. Артист настолько естественно выглядел в своей роли, поэтому многие зрители были уверены, что вне съемочной площадки артист плетет хитрые интриги и манипулирует людьми. И эта популярность позволила звезде «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» продолжить покорять советский кинематограф.

За годы карьеры артист снялся в десятках фильмов и многие годы служит в Театре на Таганке. Зрители рукоплескали ему в постановке «Мастер и Маргарита», в фильме «Мертвые души». Но со временем предложений становилось все меньше и меньше, и последней киноработой актера стала драма Владимира Котта «На дне».

Сегодня Трофимов продолжает играть в театре, но ведет весьма затворнический образ жизни. Он практически не общается с прессой и поклонниками. Как отмечают фанаты, прошедшие годы заметно сказались на популярном артисте. Теперь он похож на престарелого дедушку, а густая борода и длинные седые волосы лишь добавляют ему возраста.

Седой и худой: советский кардинал Ришелье уже не тот, что прежде
Фото: Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» 1979, Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press/globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше