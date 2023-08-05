Седой и худой: советский кардинал Ришелье уже не тот, что прежде

Коварный и хладнокровный кардинал Ришелье стал главной ролью в карьере Александра Трофимова. Артист настолько естественно выглядел в своей роли, поэтому многие зрители были уверены, что вне съемочной площадки артист плетет хитрые интриги и манипулирует людьми. И эта популярность позволила звезде «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» продолжить покорять советский кинематограф.

За годы карьеры артист снялся в десятках фильмов и многие годы служит в Театре на Таганке. Зрители рукоплескали ему в постановке «Мастер и Маргарита», в фильме «Мертвые души». Но со временем предложений становилось все меньше и меньше, и последней киноработой актера стала драма Владимира Котта «На дне».

Сегодня Трофимов продолжает играть в театре, но ведет весьма затворнический образ жизни. Он практически не общается с прессой и поклонниками. Как отмечают фанаты, прошедшие годы заметно сказались на популярном артисте. Теперь он похож на престарелого дедушку, а густая борода и длинные седые волосы лишь добавляют ему возраста.