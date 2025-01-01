Меню
Персоны
Армандо Ианнуччи
Награды
Награды и номинации Армандо Ианнуччи
Armando Iannucci
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Армандо Ианнуччи
Оскар 2010
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
BAFTA 2010
Best Situation Comedy
Победитель
Best Situation Comedy
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Best Writer
Номинант
Best Writer
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Comedy (Programme or Series)
Победитель
BAFTA 2018
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2013
Best Situation Comedy
Номинант
Best Writer: Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
Best Writer: Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2017
Премия "Платформа"
Номинант
