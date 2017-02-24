«Счастье быть одной»: Рецензия Киноафиши

Антология женского бессознательного

Вы когда-нибудь видели женщин, наслаждающихся чарующим ароматом подлинного букета итальянского вина в гордом одиночестве? Зрелище по-настоящему терпкое, крепящее томительным оттенком и пленяющее своей утончённой горечью, — под стать изыску самих аристократических напитков южной Европы. Собственно, это же описание прекрасно подойдёт под царящую атмосферу преобладающего большинства итальянских комедий. И уж во всяком случае, это можно сказать о ленте Лауры Моранте «Счастье быть одной», — к тому же, название располагает.

Ещё Гумилёв в своё время романтизировал образ женщины, поглощённой плеядой собственных мыслей: «Когда я жажду своеволий, И смел и горд — я к ней иду / Учиться мудрой сладкой боли / В ее истоме и бреду». Так вот, именно истомой можно назвать состояние главной героини Флавии, роль которой сыграла сама Лаура Моранте. Кстати, это тот редкий случай, когда режиссёр по совместительству становится исполнителем главной роли, что в свою очередь заставляет задуматься о личной истории, заложенной в основу повествования. Ну, сами посудите: уже немолодая, но оттого не менее привлекательная женщина, которая всю жизнь провела в компании мужчин, ни один из которых не смог оценить её по достоинству.

Кадр из фильма «Счастье быть одной»

Теперь она вынуждена довольствоваться комплексом нетерпимого одиночества и патологической неуверенностью в себе. Прибавьте к этому сложные взаимоотношения с тремя бывшими мужьями, от каждого из которых — по сыну. Сложные в том смысле, что Флавия считает закономерным и нормальным явлением совместные трапезы и семейные вечера в компании всех бывших супругов, их нынешних супруг и своих отпрысков. И все её проблемы зиждутся на заниженной самооценке, которая вынуждает её быть ведомой в любой ситуации, а единственный выход из некогда неразрешимой ситуации — наконец признать себя. В этом героине помогает личный психиатр — доктор Грюневальд и нескончаемая рефлексия, которая становится связующей нитью истории.

Кадр из фильма «Счастье быть одной»

Главная проблема, поставленная в фильме, всё же остаётся глубокая чувственность женщины, которая заставляет её попадать в глупые, порой абсурдные ситуации. Героине постоянно приходится смотреть на мир через собственную призму, преуменьшающие её собственные способности на фоне других, качественно отличающихся представительниц её пола, — как бы иронично ни было, лишь по её субъективному мнению. Лишь в кратковременные эпизоды просветления Флавия способна к конструктивному мышлению, которая в считанные секунды превращает её поникший взгляд обрести счастливый блеск, её вид выражает воинственность и страстность. И тут-то «гадкий утёнок» превращается в прекрасного лебедя, способного завоевать не только мужское сердце, но и весь мир, — соразмерный её душе. Однако для этого ей придётся пройти через весь ад микроскопических историй её странной жизни.

Кадр из фильма «Счастье быть одной»

Здесь-то и проявляется блестящий режиссёрский талант, который способен без лишнего трагизма описать внутреннюю боль с искромётной иронией. Таким образом, фильм становится похож на калейдоскоп небольших зарисовок, эдакую комедию положений, которая, возможно, будет понятна не каждому мужчине, но женщина точно узнает себя едва ли не в каждой проигрываемой ситуации. Ну, например, некогда любимый мужчина счастлив в новых отношениях с совершенно неприметной и, вероятно, даже отвращающей пассией. Однако урожай у них всегда гигантских размеров и самые пышные, воздушные пироги, что автоматически превращает бывшую возлюбленную в собственную миниатюру, отставленную на задний план. Она лишь рассеянно улыбается в ответ, вместо того, чтобы поставить «счастливцев» на место, — всё же, любовь не позволяет.

Таким образом, фильм становится удивительным представителем легковесных, остро пронзающих метафор, которые не врезаются в сердце, но поселяются где-то внутри, на подкорке памяти, и, безусловно, вызывают лёгкую, ненавязчивую улыбку.

Кадр из фильма «Счастье быть одной»

«Счастье быть одной» просто пронизан психологическими терминами и определениями закономерных действий, что хочется взять в руку карандаш и бумагу, чтобы записывать вслед за закадровым голосом Лауры Моранте, безудержно кивая и не скрывая улыбки. Они совершенно не грузят, не захламляют разум, как казалось бы, а наоборот освобождают. Ведь в конечном итоге перед нами предстаёт ничто иное, как сборник житейской мудрости, раскрытый через чужие ошибки, где под финал остаётся лишь одно — триумф женственности.

И, кстати, мужчины, стоит отметить, почему данная картина будет не самым лучшим вариантом для романтического свидания: после «Счастья быть одной» ваша пассия рискует стать сильной и независимой женщиной. Нужно оно вам?

Евгений Антипин

В российском прокате со 2 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на «Счастье быть одной»