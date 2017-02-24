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Киноафиша Рецензии «Счастье быть одной»: Рецензия Киноафиши

«Счастье быть одной»: Рецензия Киноафиши

24 февраля 2017 00:00
«Счастье быть одной»: Рецензия Киноафиши
Антология женского бессознательного

Вы когда-нибудь видели женщин, наслаждающихся чарующим ароматом подлинного букета итальянского вина в гордом одиночестве? Зрелище по-настоящему терпкое, крепящее томительным оттенком и пленяющее своей утончённой горечью, — под стать изыску самих аристократических напитков южной Европы. Собственно, это же описание прекрасно подойдёт под царящую атмосферу преобладающего большинства итальянских комедий. И уж во всяком случае, это можно сказать о ленте Лауры Моранте «Счастье быть одной», — к тому же, название располагает.

Ещё Гумилёв в своё время романтизировал образ женщины, поглощённой плеядой собственных мыслей: «Когда я жажду своеволий, И смел и горд — я к ней иду / Учиться мудрой сладкой боли / В ее истоме и бреду». Так вот, именно истомой можно назвать состояние главной героини Флавии, роль которой сыграла сама Лаура Моранте. Кстати, это тот редкий случай, когда режиссёр по совместительству становится исполнителем главной роли, что в свою очередь заставляет задуматься о личной истории, заложенной в основу повествования. Ну, сами посудите: уже немолодая, но оттого не менее привлекательная женщина, которая всю жизнь провела в компании мужчин, ни один из которых не смог оценить её по достоинству.

Кадр из фильма «Счастье быть одной»
Кадр из фильма «Счастье быть одной»

Теперь она вынуждена довольствоваться комплексом нетерпимого одиночества и патологической неуверенностью в себе. Прибавьте к этому сложные взаимоотношения с тремя бывшими мужьями, от каждого из которых — по сыну. Сложные в том смысле, что Флавия считает закономерным и нормальным явлением совместные трапезы и семейные вечера в компании всех бывших супругов, их нынешних супруг и своих отпрысков. И все её проблемы зиждутся на заниженной самооценке, которая вынуждает её быть ведомой в любой ситуации, а единственный выход из некогда неразрешимой ситуации — наконец признать себя. В этом героине помогает личный психиатр — доктор Грюневальд и нескончаемая рефлексия, которая становится связующей нитью истории.

Кадр из фильма «Счастье быть одной»
Кадр из фильма «Счастье быть одной»

Главная проблема, поставленная в фильме, всё же остаётся глубокая чувственность женщины, которая заставляет её попадать в глупые, порой абсурдные ситуации. Героине постоянно приходится смотреть на мир через собственную призму, преуменьшающие её собственные способности на фоне других, качественно отличающихся представительниц её пола, — как бы иронично ни было, лишь по её субъективному мнению. Лишь в кратковременные эпизоды просветления Флавия способна к конструктивному мышлению, которая в считанные секунды превращает её поникший взгляд обрести счастливый блеск, её вид выражает воинственность и страстность. И тут-то «гадкий утёнок» превращается в прекрасного лебедя, способного завоевать не только мужское сердце, но и весь мир, — соразмерный её душе. Однако для этого ей придётся пройти через весь ад микроскопических историй её странной жизни.

Кадр из фильма «Счастье быть одной»
Кадр из фильма «Счастье быть одной»

Здесь-то и проявляется блестящий режиссёрский талант, который способен без лишнего трагизма описать внутреннюю боль с искромётной иронией. Таким образом, фильм становится похож на калейдоскоп небольших зарисовок, эдакую комедию положений, которая, возможно, будет понятна не каждому мужчине, но женщина точно узнает себя едва ли не в каждой проигрываемой ситуации. Ну, например, некогда любимый мужчина счастлив в новых отношениях с совершенно неприметной и, вероятно, даже отвращающей пассией. Однако урожай у них всегда гигантских размеров и самые пышные, воздушные пироги, что автоматически превращает бывшую возлюбленную в собственную миниатюру, отставленную на задний план. Она лишь рассеянно улыбается в ответ, вместо того, чтобы поставить «счастливцев» на место, — всё же, любовь не позволяет.

Таким образом, фильм становится удивительным представителем легковесных, остро пронзающих метафор, которые не врезаются в сердце, но поселяются где-то внутри, на подкорке памяти, и, безусловно, вызывают лёгкую, ненавязчивую улыбку.

Кадр из фильма «Счастье быть одной»
Кадр из фильма «Счастье быть одной»

«Счастье быть одной» просто пронизан психологическими терминами и определениями закономерных действий, что хочется взять в руку карандаш и бумагу, чтобы записывать вслед за закадровым голосом Лауры Моранте, безудержно кивая и не скрывая улыбки. Они совершенно не грузят, не захламляют разум, как казалось бы, а наоборот освобождают. Ведь в конечном итоге перед нами предстаёт ничто иное, как сборник житейской мудрости, раскрытый через чужие ошибки, где под финал остаётся лишь одно — триумф женственности.

И, кстати, мужчины, стоит отметить, почему данная картина будет не самым лучшим вариантом для романтического свидания: после «Счастья быть одной» ваша пассия рискует стать сильной и независимой женщиной. Нужно оно вам?

Евгений Антипин

В российском прокате со 2 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на «Счастье быть одной»

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