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Фильмография
Мишель Барретт
Michelle Barrett
Киноафиша
Персоны
Мишель Барретт
Мишель Барретт
Michelle Barrett
Дата рождения
26 апреля 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Морис Ришар
(2005)
6.7
Парни
(1997)
Фильмография Мишель Барретт
7.7
Морис Ришар
Maurice Richard
драма, биография, спорт
2005, Канада
6.7
Парни
Les boys
комедия, спорт
1997, Канада
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