Марк Месье
Marc Messier
Марк Месье
Марк Месье
Marc Messier
Дата рождения
16 августа 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Парни
(1997)
6.3
Похититель времени
(2021)
Фильмография Марк Месье
6.3
Похититель времени
L'Arracheuse de temps
фэнтези
2021, Канада
6.7
Парни
Les boys
комедия, спорт
1997, Канада
