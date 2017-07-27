«1+1. Нарушая правила»: Рецензия Киноафиши

Доппельгангер: вещая из Чёрного Вигвама

Фелиппе (Оскар Мартинес) — финансово состоятельный бизнесмен, который в результате несчастного случая оказывается парализованным ниже шеи. Несмотря на всяческое благополучие, жизнь в инвалидной коляске никак не внушает богачу перспективу счастливой жизни. Поэтому в подмогу для поддержания более-менее нормальной жизнедеятельности Филиппе нанимает «сиделку». Но досужее гостеприимство, лицемерие и уж тем более сочувствие смущают деловитого и некогда абсолютно самостоятельного предпринимателя. Поэтому, совершенно неожиданно для своего приближения, Филиппе отвергает всех высоко квалифицированных кандидатов, останавливая свой выбор на Тито (Родриго Де ла Серна). Потому что Тито, в отличие от всех, абсолютно безразличен к физической немощи своего будущего нанимателя на ответственную должность. Он достаточно фриволен — если не маргинален — чтобы не стараться намеренно понравиться богачу. Филиппе подкупает жовиальность и безрассудство бывшего садовника, который не стесняется выражать своё мнение при помощи грубой физической силы, и именно в нём он видит своё спасение от надвигающегося предвкушения ангедонии.

Кадр из фильма «1+1: Нарушая правила»

Маркеса Карневале, режиссёра аргентинского ремейка на французский хит 2011 года «1+1: Неприкасаемые» сложно назвать проходимцем. Его картина «Эльза и Фред», вышедшая в мировой прокат в 2005 году, позволила Аргентине воспрянуть духом и погреться в лучах мирового внимания. Оригинальный мелодраматически-комедийный сюжет и уютная актёрская игра пожилой кино-пары пенсионеров настолько запали в сердца зрителей со всех концов света, что в 2014 году в Голливуде созрел одноимённый ремейк Майкла Рэдфорда с Ширли МакЛейн и Кристофером Пламмером в главных ролях. Сценарий не претерпел никаких изменений, кроме особенностей перевода с испанского на разговорный-английский. Сам фильм оказался проходным, принятый критиками ни горячо, ни холодно. Так, очередной опус.

Кадр из фильма «1+1: Нарушая правила»

Этот опрометчивый шаг западного коллеги, по видимости, дал Карневале карт-бланш. Со жгучим отчаянием испанского пирата, Маркес поднимает паруса, вкладывает чёрную метку в ладони Оливье Накаша и Эрика Толедано и переснимает «1+1» — один в один. Приписка «Неразлучные» в оригинале звучит как нельзя иронично, но не с таким язвительным сарказмом, как в российском прокате. Всё-таки в названии «Нарушая правила» уже кроется предосуждение. Но, признаться, не даром. В отличие от оригинала, в аргентинском ремейке отсутствует ряд основополагающих деталей, придававших оригинальным «Неприкасаемым» тот сумасшедший шарм, который и сделал фильм одним из самых кассовых в истории Пятой Республики.

Кадр из фильма «1+1: Нарушая правила»

Базируясь на идее противоположностей: богатый, бедный; больной, здоровый; чёрный, белый, — в особенности последним противопоставлением создатели сковырнули запёкшуюся коросту европейской политкорректности и буквально пробудили французов, застывших в анабиозе «правильного» кино. Так вот, в аргентинской экранизации оба героя идентичны по расовой принадлежности, что жирной линией перечёркивает львиную долю актуальных проблем и острых комедийных ситуаций. Стоит признать одно: на сегодняшний день на сознание человечества сильно влияют различные стереотипы, которые при своей объективизации в том или ином смысле играют роль триггеров. Именно их слом привлекает внимание. Нет одеревенелых, опостылевших предрассудков — прости, прощай! В случае с ремейком, так и вовсе никак не выветривается вяжущее послевкусие неполноценности. Будто бы кино само по себе страдает инвалидностью второй степени, а тут у него из-под рук выбили жизненно необходимые идеологические костыли.

Кадр из фильма «1+1: Нарушая правила»

Если вам по какой-либо причине не удалось посмотреть «1+1: Неприкасаемые», то репродукция за авторством Маркеса Карневале может оказаться для вас приятной неожиданностью, как экзотическое блюдо на шведском столе с приевшейся до стадии несварения кухней. Можно даже воодушевлённо похвастаться перед друзьями, какое диковинное безобразие вам удалось отведать, но от советов лучше воздержаться, потому что где-то в глубине души таится подозрение о специфике личных вкусовых предпочтений. В противном случае, ремейк вызовет буйное недоумение. Вплоть до того, что сеанс просмотра превратится в мелодичный гул на мотив: «Да это же форменное пародирование!» Да, Оскар Мартинес и Родриго Де ла Серна безукоризненно выполняют роль горделивого бизнесмена и беспринципного, но наполненного жизнью помощника «из народа», и даже могли бы претендовать на звание завидно исполненных ролей. Но зрелище настолько вторичное, что кажется, будто перед вами скачет злой брат-близнец, превращая плюсы первоисточники в минусы. Может прозвучать по-расистски, но у Де ла Серны даже выражение лица ввиду испанской харизматики приобретает весьма зловещий оттенок, будто он что-то замышляет. Если долго зацикливать на этом внимание, только в этом случае зрелище может занять внимание. Представить, что «1+1: Нарушая правила» — это злой-двойник Дейла Купера из «Твин Пикса», замещающий настоящего, пока тот томится в тёмной реальности Чёрного Вигвама, то у фильма появляется действительно оригинальный и зловещий контекст. С поправкой на Линча пойдёт.

Евгений Антипин

В российском прокате с 10 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «1+1: Нарушая правила»