Marcos Carnevale
Date of Birth
4 September 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director

Filmography

Genre
Year
The Heart Knows 5.8
The Heart Knows Corazón delator
Romantic, Comedy, Drama 2025, Argentina
Goyo 6.3
Goyo Goyo
Drama, Romantic 2024, Argentina
Inseparables 6.1
Inseparables Inseparables
Drama, Comedy 2017, Argentina
Up for Love 6.7
Up for Love Un homme à la hauteur
Romantic, Comedy 2016, France
Elsa & Fred 6.5
Elsa & Fred Elsa & Fred
Romantic, Family, Comedy 2014, USA
Elsa & Fred 6.8
Elsa & Fred Elsa y Fred
Romantic, Drama, Comedy 2005, Spain / Argentina
