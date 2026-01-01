Marcos Carnevale

Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Date of Birth
4 September 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director
Popular Films
6.8
Elsa & Fred
(2005)
6.7
Up for Love
(2016)
6.5
Elsa & Fred
(2014)
Filmography
6
5.8
The Heart Knows
Corazón delator
Romantic, Comedy, Drama
2025, Argentina
6.3
Goyo
Goyo
Drama, Romantic
2024, Argentina
Watch trailer
6.1
Inseparables
Inseparables
Drama, Comedy
2017, Argentina
Watch trailer
6.7
Up for Love
Un homme à la hauteur
Romantic, Comedy
2016, France
Watch trailer
6.5
Elsa & Fred
Elsa & Fred
Romantic, Family, Comedy
2014, USA
Watch trailer
6.8
Elsa & Fred
Elsa y Fred
Romantic, Drama, Comedy
2005, Spain / Argentina
Watch trailer
