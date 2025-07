Страна Аргентина

Продолжительность 1 час 29 минут

Год выпуска 2025

Премьера онлайн 30 мая 2025

Премьера в мире 30 мая 2025

Производство Kuarzo Entertainment Argentina, Leyenda Films, Sony Pictures International Productions

Другие названия

Corazón delator, The Heart Knows, A szív tudja, Coração delator, Hjärtat vet bäst, Hjertet vet best, Il cuore lo sa, Kalp Bilir, Les Yeux du cœur, Serce zna prawdę, Tief im Herzen, Сердце знает, 心之所愛, 心之所爱