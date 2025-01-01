Меню
Наоми Кавасе
Награды
Награды и номинации Наоми Кавасе
Naomi Kawase
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Наоми Кавасе
Каннский кинофестиваль 2017
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая камера
Победитель
Каннский кинофестиваль 2022
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Премия Нетпак
Победитель
