Персоны
Мэтт Берри
Награды
Награды и номинации Мэтта Берри
Matt Berry
Награды и номинации Мэтта Берри
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2015
Лучший комедийный актёр
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший комедийный актёр
Номинант
