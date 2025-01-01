Меню
Джилло Понтекорво
Награды и номинации Джилло Понтекорво
Gillo Pontecorvo
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Джилло Понтекорво
Оскар 1969
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1966
Golden Lion
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Award of the City of Venice
Победитель
