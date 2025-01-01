Меню
Анри-Жорж Клузо
Награды
Награды и номинации Анри-Жорж Клузо
Henri-Georges Clouzot
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Анри-Жорж Клузо
Каннский кинофестиваль 1956
Специальный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1953
Главный приз фестиваля
Победитель
Каннский кинофестиваль 1949
Главный приз фестиваля
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1949
Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1947
Best Director
Победитель
Grand International Award
Номинант
Берлинале 1953
Золотой берлинский медведь
Победитель
