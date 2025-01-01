Меню
Персоны
Шэрон Лоуренс
Награды
Награды и номинации Шэрон Лоуренс
Sharon Lawrence
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Шэрон Лоуренс
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
