Персоны
Джон Патрик Шэнли
Награды
Награды и номинации Джон Патрик Шэнли
John Patrick Shanley
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джон Патрик Шэнли
Оскар 1988
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Оскар 2009
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотая малина 1996
Худший сценарий
Номинант
