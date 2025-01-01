От Netflix и не только: 3 крутейших сериала 2025 года, которые вы еще не видели, но скоро будете обсуждать взахлеб

От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время

Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным

Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе

Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»

От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад

Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела