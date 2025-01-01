Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дебби Рейнолдс
Награды
Награды и номинации Дебби Рейнолдс
Debbie Reynolds
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дебби Рейнолдс
Оскар 2016
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 1965
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1951
Most Promising Newcomer
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Геральт из Школы Волка, а Бреген — Кота, но это не все: рассказываем, сколько всего школ существует в мире «Ведьмака»
Москва, Турция и переезд в новый дом: что известно о продолжении сериала «Пингвины моей мамы» — премьера 14 ноября
Из-за фильмов Петунью Дурсль ненавидят все фанаты «Гарри Поттера»: у сериала есть шанс рассказать ее настоящую историю
«Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix
«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный
Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри
«Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)
Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает
Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю
Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте
В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667