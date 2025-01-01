Меню
О персоне
Фильмография
Ифан Нью Дэффид
Ifan Huw Dafydd
Ифан Нью Дэффид
Ифан Нью Дэффид
Ifan Huw Dafydd
Дата рождения
1 января 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Llangeler, Великобритания
Популярные фильмы
8.6
Сезон туманов
(2008)
6.2
Я знаю, что ты знаешь
(2008)
3.7
Мятежник
(2019)
Фильмография Ифан Нью Дэффид
Свет надежды
драма, криминал, триллер
2022, Великобритания
3.7
Мятежник
The Rebels
приключения
2019, Великобритания
8.6
Сезон туманов
Sezon tumanov
мелодрама
2008, Россия / Великобритания
6.2
Я знаю, что ты знаешь
I Know You Know
драма
2008, Великобритания
