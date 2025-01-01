Меню
Ифан Нью Дэффид Ifan Huw Dafydd
Киноафиша Персоны Ифан Нью Дэффид

Ифан Нью Дэффид

Ifan Huw Dafydd

Дата рождения
1 января 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Llangeler, Великобритания

Популярные фильмы

8.6
Сезон туманов (2008)
Я знаю, что ты знаешь 6.2
Я знаю, что ты знаешь (2008)
Мятежник 3.7
Мятежник (2019)

Фильмография Ифан Нью Дэффид

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актер 4
Свет надежды
Свет надежды
драма, криминал, триллер 2022, Великобритания
Мятежник 3.7
Мятежник The Rebels
приключения 2019, Великобритания
8.6
Сезон туманов Sezon tumanov
мелодрама 2008, Россия / Великобритания
Я знаю, что ты знаешь 6.2
Я знаю, что ты знаешь I Know You Know
драма 2008, Великобритания
