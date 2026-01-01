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Постер фильма Крестовые походы
6.5
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6.5

Крестовые походы

, 1935
The Crusades
США / приключения, драма, исторический / 18+
Постер фильма Крестовые походы
6.5

О фильме

Иерусалим захвачен войском Саладина - владыки Сирии и Египта. Жителей продают в рабство. Третий крестовый поход уже начался. Король Англии Ричард Львиное Сердце решает принять участие в походе, чтобы избежать женитьбы на принцессе Франции, дороге он женится на Беренгарии, но она попадает в плен к Саладину, и тот отвозит ее в Иерусалим. Жизни Ричарда грозит смертельная опасность.

В ролях

Лоретта Янг
Berengaria - Princess of Navarre
Генри Уилкоксон
Richard - King of England
Иэн Кит
Saladin - Sultan of Islam
С. Обри Смит
The Hermit
Кэтрин Демилль
Alice - Princess of France
Джозеф Шилдкраут
Conrad - Marquis of Montferrat
Алан Хейл
Blondel
Хенри Гордон
Philip the Second - King of France
Джордж Барбье
Sancho - King of Navarre
Монтегю Лав
The Blacksmith
Ламсден Хейр
Уильям Фарнум
Режиссер Сесил Б. ДеМилль
Сценарист Гарольд Альберт Лэмб, Дадли Николс, Вальдемар Янг
Композитор Рудольф Дж. Копп
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 21 августа 1935
Дата выхода
21 августа 1935 США
2 октября 1935 Швеция
Производство Paramount Pictures, Motion Picture Producers and Distributors Association of America
Другие названия
The Crusades, Las cruzadas, As Cruzadas, Kreuzritter - Richard Löwenherz, De kruistochten, Die Kreuzzüge, Haçlı seferleri, I crociati, Keresztes hadjárat, Korsriddarna, Korsridderne, Křižáci, Križari, Krstaški ratovi, Les croisades, Oi stavroforoi, Ristiretket, Stavroforiai, Ai, Wyprawy krzyżowe, Крестовые походы, 十字军, 十字军东征, 十字軍

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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