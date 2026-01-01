Иерусалим захвачен войском Саладина - владыки Сирии и Египта. Жителей продают в рабство. Третий крестовый поход уже начался. Король Англии Ричард Львиное Сердце решает принять участие в походе, чтобы избежать женитьбы на принцессе Франции, дороге он женится на Беренгарии, но она попадает в плен к Саладину, и тот отвозит ее в Иерусалим. Жизни Ричарда грозит смертельная опасность.
ПроизводствоParamount Pictures, Motion Picture Producers and Distributors Association of America
Другие названия
The Crusades, Las cruzadas, As Cruzadas, Kreuzritter - Richard Löwenherz, De kruistochten, Die Kreuzzüge, Haçlı seferleri, I crociati, Keresztes hadjárat, Korsriddarna, Korsridderne, Křižáci, Križari, Krstaški ratovi, Les croisades, Oi stavroforoi, Ristiretket, Stavroforiai, Ai, Wyprawy krzyżowe, Крестовые походы, 十字军, 十字军东征, 十字軍
Рейтинг фильма
6.5
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6.5IMDb
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