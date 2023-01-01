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Долина гнева
Captain Fury
Долина гнева, 1939
1939 / США
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
боевик
мелодрама
приключения
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6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1939
Премьера в мире
26 мая 1939
Возраст
18+
Режиссер
Хэл Роч
В ролях
Брайан Ахерн
Виктор МакЛаглен
Пол Лукас
Джун Лэнг
Джордж Зукко
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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