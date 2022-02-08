«Венецианские тайны»: Рецензия Киноафиши

Восемь лет назад Марко и Клара потеряли пятилетнего сына. С тех пор мужчина снова женился и вместе с новой супругой Анитой ожидает появления на свет ребенка. Неожиданно в жизнь героя врывается нынешняя владелица квартиры, где раньше проживали бывшие супруги. Женщина заявляет, что ее сын видит и разговаривает с призраком мальчика. Изначально отреагировав скептически, Марко все же ввязывается в расследование вместе с бывшей женой Кларой. Цепочка странных совпадений наводит на мысль о том, что погибший ребенок пытается связаться с родителями.

Венецианские тайны

Картина Стефано Мордини была выбрана в качестве фильма-закрытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Кажется, в этом нет ничего удивительного, ведь весь сюжет развивается рядом с узкими каналами мистического города. Лабиринты на улицах Венеции не столько служат завораживающим фоном, сколько способствуют созданию должной доли напряжения. Клаустрофобные комнаты здания, где объявился призрак, позволяют усилить страх родителей, потерявших ребенка, а затопленный город, вынуждающий жителей ходить в резиновых сапогах, отражает ловушку, в которой оказались герои. Режиссер снова и снова прочерчивает параллель между Марко и Кларой – и самой Венецией. В то время как обеспокоенные родители пытаются найти объяснение паранормальному явлению (обращаются за советом к ученым и посещают медиума), город как отдельный персонаж противостоит неконтролируемым силам погоды.

Как и большинство триллеров о призраках, «Венецианские тайны» всего лишь оборачивает в оболочку сверхъестественного сугубо человеческие проблемы. В данном случае это темы скорби и попыток простить самого себя. Марко испытывает вину за смерть сына, и лишь появление призрака заставляет его проговорить чувства и отпустить прошлое. Но вот в чем загвоздка – потусторонний элемент не привносит в историю ничего неординарного. Если убрать флер мистики, то перед нами окажется обыкновенная семейная драма о двух людях, чье прошлое раз за разом напоминает о себе и не дает сделать шаг вперед.

Венецианские тайны

Впрочем, есть то, что отличает работу Мордини от других подобных работ: сценарий построен таким образом, что зрители до последнего будут гадать, существует ли призрак мальчика или есть более приземленное объяснение. Благодаря гибкости сюжетных линий, напряжение не испаряется, но одновременно с этим заданные рамки не перестают ограничивать возможности развития героев. Любители загадочных триллеров найдут над чем поломать голову, а поклонники семейных драм едва ли обнаружат что-то новое.