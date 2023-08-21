Венецианские тайны
–
Пятилетний сын Марко погибает при странных обстоятельствах. Спустя несколько лет Марко начинает преследовать подозрительная незнакомка. Это новая хозяйка венецианской квартиры, в которой произошла трагедия. Она утверждает, что в комнате его погибшего сына живет некая сущность. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.
Хорошая задумка, хоть и не выкрученная на максимальный цинизм, как это действительно можно было бы сделать. И всё таки дающая в конце призрачную надежду родителям, за что собственно и снижаю бал, в нашем и без того переполненном слепым солипсизмом мире.
Фильм очень отдаленно напомнил Приют Байона с Дель Торой.
