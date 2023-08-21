Меню
Венецианские тайны - дублированный трейлер
Венецианские тайны. Дублированный трейлер

Венецианские тайны. Дублированный трейлер

Дата публикации: 31 января 2022
Венецианские тайны – Пятилетний сын Марко погибает при странных обстоятельствах. Спустя несколько лет Марко начинает преследовать подозрительная незнакомка. Это новая хозяйка венецианской квартиры, в которой произошла трагедия. Она утверждает, что в комнате его погибшего сына живет некая сущность. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.
Ferensy 21 августа 2023, 08:43
Призраки, умершие дети, мистика... но фильм оказался несколько интереснее, чем может показаться в начале. Во что готовы поверить родители, потерявшие ребёнка? Особенно когда жизнь после такого события никак не может войти в обычно русло. А поверить можно во многое.

Хорошая задумка, хоть и не выкрученная на максимальный цинизм, как это действительно можно было бы сделать. И всё таки дающая в конце призрачную надежду родителям, за что собственно и снижаю бал, в нашем и без того переполненном слепым солипсизмом мире.

Фильм очень отдаленно напомнил Приют Байона с Дель Торой.
5.4 Венецианские тайны
Венецианские тайны триллер, 2020, Италия
