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Свадьба с приданым

Svadba s pridanym 18+
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О фильме

На всю округу известно, что бригадиры соседних колхозов влюблены друг в друга. Она – известная ударница труда, он – трудолюбив, но не в меру тщеславен. Вот они, еще не поженившись, и ссорятся. Последняя ссора героев завершилась бы окончательным разрывом, если бы соревнование двух колхозов не привело бы к богатому урожаю в обоих хозяйствах и традиционной осенней свадьбе.
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 2 декабря 1953
Дата выхода
2 декабря 1953 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Svadba s pridanym, Bride with a Dowry, Házasság hozománnyal, Lemmenkaruselli, Ożenek z posagiem, Свадьба с приданым
Режиссер
Татьяна Лукашевич
Борис Равенских
В ролях
Вера Васильева
Вера Васильева
Владимир Ушаков
Владимир Дорофеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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