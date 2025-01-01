На всю округу известно, что бригадиры соседних колхозов влюблены друг в друга. Она – известная ударница труда, он – трудолюбив, но не в меру тщеславен. Вот они, еще не поженившись, и ссорятся. Последняя ссора героев завершилась бы окончательным разрывом, если бы соревнование двух колхозов не привело бы к богатому урожаю в обоих хозяйствах и традиционной осенней свадьбе.

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