На всю округу известно, что бригадиры соседних колхозов влюблены друг в друга. Она – известная ударница труда, он – трудолюбив, но не в меру тщеславен. Вот они, еще не поженившись, и ссорятся. Последняя ссора героев завершилась бы окончательным разрывом, если бы соревнование двух колхозов не привело бы к богатому урожаю в обоих хозяйствах и традиционной осенней свадьбе.
СтранаСССР
Продолжительность2 часа 4 минуты
Год выпуска1954
Премьера в мире2 декабря 1953
Дата выхода
2 декабря 1953
Россия
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Svadba s pridanym, Bride with a Dowry, Házasság hozománnyal, Lemmenkaruselli, Ożenek z posagiem, Свадьба с приданым