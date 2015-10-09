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Необыкновенное путешествие Серафимы - трейлер
Киноафиша Трейлеры Необыкновенное путешествие Серафимы. Трейлер

Необыкновенное путешествие Серафимы. Трейлер

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Дата публикации: 16 февраля 2015
Необыкновенное путешествие Серафимы – Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет в детском доме и втайне хранит нашейный крест, напоминающий ей о любимой семье. Однажды Сима знакомится с Ритой — девочкой, которая открывает ей, что дом полон секретов и призраков, и предлагает ей отправиться в загадочную каморку под лестницей, чтобы посмотреть на одного из них. Кто бы мог подумать, что приглашение поможет Серафиме раскрыть тайну детского дома и пролить свет на судьбу родителей…
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Екатерина 9 октября 2015, 16:47
мама тоже плакала...
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Екатерина 9 октября 2015, 16:47
Рай, который мы потеряли… нет, это не был сов. союз… это была свобода самоопределения, самораскрытия через преобразование внешнего мира сначала в игре, затем в учении, а затем в бою) или просто целенаправленной констуруктивной деятельности, препятствующей тлению и раздувающей искру жизни человеческого духа в сотворчестве с Творцом Вселенной…



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Очень трудно писать отзывы на Боговдохновенные вещи, начиная со звукового содержания (самое начало этого невыдуманного мира), где каждый миг продуман, прорисован, озвучен так, что нет ничего лишнего, ничего двусмысленного, а всё строго и определенно:



Приникая к пространству Вселенной



Голоса Херувимов поют,



Серафимы Своими крылами



Свет Господень на землю несут…



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я отказываюсь классифицировать этот мультфильм, как фентези, это самая настоящая быль, с которой нужно ознакомиться, по крайней мере, в начальной школе (помню, мы Филипка читали, но это не та школа, чтобы на нее опираться)



А это «Необыкновенное путешествие Серафимы» — просто отличный, замечательный и трогательный мультфильм! И такой реальный! Это лучшая возможность прикоснуться к миру невидимому! Вот до чего дошла анимация! Потрясающе!



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на этот мультфильм лучше ходить с верующими людьми, хотя и только приближающиеся к вере люди, могут отмечать дельные вещи, например: «Паркетный пол не моют, и в каблуках по нему не ходят.» — замечание к одному из фрагментов)))



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Хорошего просмотра! Спешите, пока на Больших Экранах! Оно того стоит! Приобрести Большой Экран домой ради этого мультфильма!
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Екатерина 9 октября 2015, 16:47
Вера Васильева просто Богоподобна!!!
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Ксюша 9 октября 2015, 16:47
Очень скучный мультфильм. ✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Наталья 9 октября 2015, 16:48
Вчера были на просмотре. Мультфильм очень понравился тронул за душу, даже до слез. Рекомендую! Будет что обсудить с ребенком. С благодарностью к автору и всем кто создал этот фильм!
9 октября 2015, 16:48 Ответить
Милана 9 октября 2015, 16:49
Сегодня ходили на фильм, очень понравился всем. Сначала боялась, что не оправдает ожиданий, но зря, мультфильм зацепил с первой секунды и не отпускал до конца. Дочка 6 лет, прониклась сюжетом, и в конце начала рассуждать о том, почему девочки сделали так, и почему случилось вот так. После других мультфильмов обсуждений не наблюдалось и дочка, получив порцию развлечений, бежала есть вкусняшки. Так что тем, кто хочет посеять в душе своего ребеночка семя доброты, на фильм сходить стоит).

Красивая музыка, прекрасный сюжет, персонажи в фильме очень колоритные и , как сложно объяснить словами, поступают вопреки убеждениям и правилам, по совести, раскаиваются... Причем во всех их действиях есть что-то настоящее, они ведут себя НЕ так, как в зарубежных фильмах, я бы сказала, у этого фильма есть душа, настоящая Русская душа.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Елена 9 октября 2015, 16:49
Фильм для верующих.И об этом стоило предупредить. Красиво. А добрым я бы его не назвала - там добро только для верующей девочки Серафимы,остальные сироты - так,декорация.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Хуй 9 октября 2015, 16:49
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Елена 9 октября 2015, 16:49
спасибо за мультфильм! очень понравился и мне и моей дочери. под впечатлением весь вечер....
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Наталия 10 октября 2015, 16:18
Очень хочется посмотреть. Не могу найти, в каких кинотеатрах Москвы он будет идти. Подскажите
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Наталия 10 октября 2015, 16:18
Нашла только Киномакс днем ✊
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Фип 10 октября 2015, 16:23
Очень жду выхода этого мультика! судя по трейлеру, авторам удалось воссоздать тот немеркнущий свет настоящего добра, которого в нашей стране так не хватает!
10 октября 2015, 16:23 Ответить
л 13 октября 2015, 00:25
хороший добрый мультик побольше бы таких!
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Ахмед 13 октября 2015, 22:26
да да нашей стране именно духовности и не хватает. Всего хватает - нефтедоллоровых миллиардеров, коррупции,УО-депутатов госдумы и пр. Скрижали где вы? Вот вы. Выростим духовное поколение! которое не умеет думать и будет верить в царя батюшку и патриарха. Аллах акбар!
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Елена 15 октября 2015, 00:18
Молодцы, что создали такой фильм!!!Так не хватает духовности и добра в мультфильмах, понятных детям. Спасибо и очень-очень ждём продолжения "Князя Владимира"!!!!!
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Олег 10 июня 2016, 02:05
Среди достоинств мультика - отсутствие лживой и навязчивой антисоветской пропаганды, белые и красные не противопоставляются. Всё аккуратно выверено и сбалансировано. Мистицизм осмысленный и содержательный. Красивый и ненавязчиво познавательный мультфильм.
10 июня 2016, 02:05 Ответить
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