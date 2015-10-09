Необыкновенное путешествие Серафимы
– Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет в детском доме и втайне хранит нашейный крест, напоминающий ей о любимой семье.
Однажды Сима знакомится с Ритой — девочкой, которая открывает ей, что дом полон секретов и призраков, и предлагает ей отправиться в загадочную каморку под лестницей, чтобы посмотреть на одного из них.
Кто бы мог подумать, что приглашение поможет Серафиме раскрыть тайну детского дома и пролить свет на судьбу родителей…
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Очень трудно писать отзывы на Боговдохновенные вещи, начиная со звукового содержания (самое начало этого невыдуманного мира), где каждый миг продуман, прорисован, озвучен так, что нет ничего лишнего, ничего двусмысленного, а всё строго и определенно:
Приникая к пространству Вселенной
Голоса Херувимов поют,
Серафимы Своими крылами
Свет Господень на землю несут…
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я отказываюсь классифицировать этот мультфильм, как фентези, это самая настоящая быль, с которой нужно ознакомиться, по крайней мере, в начальной школе (помню, мы Филипка читали, но это не та школа, чтобы на нее опираться)
А это «Необыкновенное путешествие Серафимы» — просто отличный, замечательный и трогательный мультфильм! И такой реальный! Это лучшая возможность прикоснуться к миру невидимому! Вот до чего дошла анимация! Потрясающе!
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на этот мультфильм лучше ходить с верующими людьми, хотя и только приближающиеся к вере люди, могут отмечать дельные вещи, например: «Паркетный пол не моют, и в каблуках по нему не ходят.» — замечание к одному из фрагментов)))
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Хорошего просмотра! Спешите, пока на Больших Экранах! Оно того стоит! Приобрести Большой Экран домой ради этого мультфильма!
Красивая музыка, прекрасный сюжет, персонажи в фильме очень колоритные и , как сложно объяснить словами, поступают вопреки убеждениям и правилам, по совести, раскаиваются... Причем во всех их действиях есть что-то настоящее, они ведут себя НЕ так, как в зарубежных фильмах, я бы сказала, у этого фильма есть душа, настоящая Русская душа.
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