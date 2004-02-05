7.6
7.6

Прогулки по воде

, 2004
Walk on Water
Израиль, Швеция / триллер, драма / 18+
Постер фильма Прогулки по воде
7.6

Причины посмотреть

О фильме

- приз за «Лучший фильм» Израильской киноакадемии; приз за «Лучшую режиссуру» Израильской киноакадемии.
Агент Моссада внедряется в семью престарелого военного преступника - тот так вот запросто живет в Германии, окруженный любящими внуками. Но возмездие не настигает старичка-нациста - в агента-убийцу, мачо и гомофоба, влюбляется один из внуков, гей и пацифист. Израильтянин отвечает немцу если не взаимностью, то драматичным пониманием.

В ролях

Лиор Ашкенази
Лиор Ашкенази
Кнут Бергер
Юзеф Свейд
Гидеон Шемер
Каролина Петерс
Каролина Петерс
Карола Ренье
Режиссер Эйтан Фокс
Сценарист Андреас Штрук, Галь Уховски
Композитор Ivri Lider
Детали фильма

Страна Израиль / Швеция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 5 февраля 2004
Дата выхода
18 марта 2004 Израиль
5 февраля 2004 США
MPAA R
Сборы в мире $4 444 265
Производство Israeli Film Fund, Lama Films, Fond Européen Média
Другие названия
Walk on Water, A vízenjáró, Tu marcheras sur l'eau, Andando Sobre As Águas, Caminando sobre el agua, Caminar sobre las aguas, Camminando sull'acqua, Excursie pe apa, Hod po vodi, LaLehet Al HaMayim, Perpatontas sto nero, Spacer po wodzie, To Walk on Water, Übers Wasser wandeln, Walk on Water: No Limite, Walking on Water, Да вървиш по водата, Прогулки по воде, Ход по води, ウォーク・オン・ウォーター, 水中漫步

Рейтинг фильма

7.6
7.3 IMDb

Цитаты

Axel Himmelman [пытается ходить по воде и падает]
Eyal [саркастично] Браво. Получилось.
Axel Himmelman Ты не понимаешь. Нельзя просто так прийти на Галилейское море и начать ходить по воде. Если бы это было возможно, все бы так делали. Нужно подготовиться.
Eyal И как же? Просвети меня, пожалуйста.
Axel Himmelman Нужно полностью очиститься. Твое сердце должно быть чистым изнутри: никакой негативности, никаких плохих мыслей.
Eyal А дальше?
Axel Himmelman А дальше ты сможешь ходить по воде. Я уверен в этом.

