Цитаты
Axel Himmelman [пытается ходить по воде и падает]
Eyal [саркастично] Браво. Получилось.
Axel Himmelman Ты не понимаешь. Нельзя просто так прийти на Галилейское море и начать ходить по воде. Если бы это было возможно, все бы так делали. Нужно подготовиться.
Eyal И как же? Просвети меня, пожалуйста.
Axel Himmelman Нужно полностью очиститься. Твое сердце должно быть чистым изнутри: никакой негативности, никаких плохих мыслей.
Eyal А дальше?
Axel Himmelman А дальше ты сможешь ходить по воде. Я уверен в этом.