Симона Синьоре
Награды
Награды и номинации Симоны Синьоре
Simone Signoret
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Симоны Синьоре
Оскар 1960
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1966
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1966
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Foreign Actress
Номинант
Берлинале 1971
Лучшая актриса
Победитель
