Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга

Почему Макима стремилась заполучить Почиту: ключевой мотив, который часто упускают в «Человеке-бензопиле»

Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ

Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)

Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы

Российская «королева детективов» выбрала лучший сериал в жанре: «Невский» с «Хрустальным» Татьяне Устиновой не по вкусу

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)