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Barbie: Шпионская история Barbie: Шпионская история
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Barbie: Spy Squad

Barbie: Шпионская история, 2016

2016 / США
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О фильме

В новом захватывающем мультфильме Барби и ее подруги становятся тайными агентами! Барби, Тереза и Рене — грациозные гимнастки, которые все свое время посвящают сложным тренировкам и зрелищным выступлениям. Когда их выдающиеся гимнастические навыки замечает глава шпионского агентства, девушек привлекают к секретной операции по поимке ловкой воровки. Благодаря отличной физической подготовке, командному духу, суперкостюмам и помощи роботов-питомцев, Барби и подружки смогут выполнить свою секретную миссию с блеском.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Майкл Гогуэн
В ролях
Эрика Линдбек
Стефани Шех
Алиссия Суэйлс
Cathy Weseluck
Все актеры и съемочная группа
Все части мультфильма Все части мультфильма "Барби"
Рейтинг мультфильма
0.0
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5.5 IMDb
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Постер мультфильма Barbie: Шпионская история 2 постера
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