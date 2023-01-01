Barbie: Шпионская история, 2016

В новом захватывающем мультфильме Барби и ее подруги становятся тайными агентами! Барби, Тереза и Рене — грациозные гимнастки, которые все свое время посвящают сложным тренировкам и зрелищным выступлениям. Когда их выдающиеся гимнастические навыки замечает глава шпионского агентства, девушек привлекают к секретной операции по поимке ловкой воровки. Благодаря отличной физической подготовке, командному духу, суперкостюмам и помощи роботов-питомцев, Барби и подружки смогут выполнить свою секретную миссию с блеском.