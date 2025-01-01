Меню
Эдвард Джеймс Олмос
Награды
Награды и номинации Эдварда Джеймса Олмоса
Edward James Olmos
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эдварда Джеймса Олмоса
Оскар 1989
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
