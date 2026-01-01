Меню
Максимилиан Шелл
Награды и номинации Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Максимилиан Шелл
Оскар 1962
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1978
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1976
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1962
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1978
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actor
Номинант
