Персоны
Сибилл Шепард
Награды
Награды и номинации Сибилл Шепард
Cybill Shepherd
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Сибилл Шепард
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1972
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
