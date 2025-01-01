Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным

100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех

Почти 400 млн просмотров на Youtube: почему серия «Неуловимые мстители» стала самой прилипчивой в «Маше и Медведе» (видео)

Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»

Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется

«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе

Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась