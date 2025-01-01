Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Анжелика Ли
Angelica Lee
Анжелика Ли
Angelica Lee
Дата рождения
23 января 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Кедах, Малайзия
Популярные фильмы
7.3
Старший брат
(2023)
7.0
Воры
(2012)
6.9
Глаз
(2002)
Фильмография Анжелика Ли
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2023
2012
2002
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Продюсер
1
Актриса
3
Воскрешенный
драма, триллер
2025, Тайвань
7.3
Старший брат
Abang Adik
криминал, драма
2023, Малайзия
7
Воры
Dodookdeul
криминал, боевик
2012, Южная Корея
Смотреть трейлер
6.9
Глаз
Jian gui / The Eye
драма, ужасы, триллер
2002, Гонконг / Сингапур / Великобритания
