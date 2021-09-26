«Фурия» — скандинавский мини-сериал, снятый в жанре детективного триллера. Действие шоу разворачивается в небольшом норвежском городе, где происходит ужасное преступление. Делом начинает заниматься следователь Асгейр – он обращается за помощью к местному полицейскому, который как будто знает что-то важное. По ходу дела главные герои оказываются в националистической субкультуре, пропагандирующей весьма опасные идеи. Детективу удается раскрыть тайный террористический заговор, охватывающий большую часть Европы.