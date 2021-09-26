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Киноафиша Сериалы Фурия
Фурия (2021 - …) Furia
Год выпуска 2021
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Фурия» — скандинавский мини-сериал, снятый в жанре детективного триллера. Действие шоу разворачивается в небольшом норвежском городе, где происходит ужасное преступление. Делом начинает заниматься следователь Асгейр – он обращается за помощью к местному полицейскому, который как будто знает что-то важное. По ходу дела главные герои оказываются в националистической субкультуре, пропагандирующей весьма опасные идеи. Детективу удается раскрыть тайный террористический заговор, охватывающий большую часть Европы.

Фурия - трейлер
Фурия
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Gjermund Eriksen
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Йохан фон Бюлов
Йохан фон Бюлов
Кристиан Беркель
Кристиан Беркель
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген Asgeir
Нина Кунцендорф
Нина Кунцендорф
Ульрих Нётен
Ульрих Нётен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фурия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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